Перезапуск судової системи нова Рада може почати на першому засіданні — Рябошапка. Фото: "Укрінформ"

https://racurs.ua/ua/n125107-perezapusk-sudovoyi-systemy-nova-rada-moje-pochaty-na-pershomu-zasidanni-ryaboshapka.html

Ракурс

Заступник керівника Офісу президента Руслан Рябошапка заявив про можливість перезапуску Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Таке рішення нова Верховна Рада може ухвалити в перший день своєї роботи.

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Пріоритетні завдання команди президента Володимира Зеленського, серед яких, зокрема, зміни у судовій системі, Рябошапка озвучив в ефірі телеканала «АТН Харків», повідомляє «Судово-юридична газета».

За словами Рябошапки, запровадження в Україні судової реформи впродовж 2016−2019 років кардинально не змінило судову систему, бо наразі вона все одно перебуває під контролем приблизно десятка «сімей». Попри те, що реформи були проведені, насправді це призвело лише до зміни людей, які контролюють суддів.

Представник Офісу президента сказав, що судді не відчувають страху, вони не бояться держави та людей, бо не існує дисциплінарної відповідальності. Для прикладу він навів рішення Баришівського суду, деяких одеських і київських судів і додав, що їх необхідно оцінити, а суддів за неправомірні рішення слід покарати.

Люди не можуть знайти справедливості, захисту в судах, справедливості в правоохоронній системі, — зауважив Рябошапка.

Також він наголосив на тому, що недосконала судова система в Україні привертає увагу міжнародної спільноти.

Раніше «Ракурс» повідомляв, щоу команді нового президента України Володимира Зеленського заявили про необхідність перегляду результатів судової реформи, котра здійснювалася під контролем адміністрації п’ятого президента України Петра Порошенка.