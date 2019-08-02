Судді Вовку вручено підозру. Фото: resonance.ua

https://racurs.ua/ua/n125106-suddi-vovku-vrucheno-pidozru-genprokuratura.html

Ракурс

Павло Вовк, суддя Окружного адміністративного суду Києва, отримав підозру від Генеральної прокуратури у зловживанні владою та службовим становищем і винесення завідомо неправосудного рішення.

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Він є підозрюваним у кримінальному провадженні № 42014100020000046. Про вручення підозри Вовку повідомляє «Укрінформ» із посиланням на спікера генпрокурора Ларису Сарган.

Вона додала, що сьогодні Вовк прибув на допит до Генпрокуратури, під час якого йому й вручили повідомлення про підозру.

Тиждень тому Національне антикорупційне бюро спільно з Генпрокуратурою провели обшуки в Окружному адмінсуді в рамках розслідування за фактом можливих правопорушень з боку його очільника й окремих суддів. Їх підозрюють в ухваленні завідомо неправосудних рішень і втручанні в діяльність судових органів.

30 липня Вовка, а також суддів ОАСК Євгенія Аблова й Ігоря Погрібніченка та суддю Суворівського райсуду Одеси Івана Шепітка, викликали на допит до Генпрокуратури.