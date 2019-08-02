Через відмову перерахувати голоси в скандальному 50-му окрузі відкрито кримінальне провадження. Фото: ua.112.ua

https://racurs.ua/ua/n125105-na-skandalnomu-50-okruzi-cherez-vidmovu-pererahuvaty-golosy-vidkryly-kryminalne-provadjennya.html

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Поліція Донецької області відкрила кримінальне провадження через невиконання членами виборчої комісії вимоги щодо перерахунку голосів у 50-му окрузі в місті Покровськ.

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Донецький окружний апеляційний суд постановив, що виборча комісія 50-го округу повинна була провести повторний підрахунок голосів на трьох дільницях. Оскільки рішення суду до цього часу не було виконано, поліція почала досудове розслідування. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Донецької області.

У цьому окрузі за мандат боролися представник «Опозиційного блоку», міський голова Покровська Руслан Требушкін і самовисуванець, Добропільський мер Андрій Аксьонов. Рішення щодо перерахунку голосів було ухвалено судом у зв’язку з виявленням розбіжностей у цифрах, зазначених у протоколах. Окрім того, спостерігачі помітили різноманітні порушення під час проведення голосування.

За даними правоохоронних органів, бездіяльність членів окружної виборчої комісії кваліфіковано за ч. 1 ст. 382 (про невиконання судового рішення) Кримінального кодексу України. Дана стаття передбачає покарання у виді штрафу до 1 тис. мінімальних зарплат або взяття під варту на строк до трьох років. На даний момент поліцією Донецької області ведуться необхідні слідчі дії.

Нагадаємо, що вибори в Раду на 50-му окрузі в місті Покровськ Донецької області пройшли з протестами і скандалами. Для охорони і забезпечення порядку на місце проведення протестних акцій навіть було направлено спецназ.