Из-за отказа пересчитать голоса в скандальном 50-м округе открыто уголовное производство. Фото: ua.112.ua

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Полиция Донецкой области открыла уголовное производство из-за невыполнения членами избирательной комиссии требования о пересчете голосов в 50-м округе в городе Покровск.

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Донецкий окружной апелляционный суд постановил, что избирательная комиссия 50-го округа должна была провести повторный подсчет голосов на трех участках. Поскольку решение суда до этого времени не было выполнено, полиция начала досудебное расследование. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Донецкой области.

В данном округе за мандат боролись представитель «Оппозиционного блока», городской голова Покровска Руслан Требушкин и самовыдвиженец, Добропольский мэр Андрей Аксенов. Решение о пересчете голосов было принято судом в связи с обнаружением разбежностей в цифрах, указанных в протоколах. Кроме того, наблюдатели заметили различные нарушения во время проведения голосования.

По данным правоохранительных органов, бездействие членов окружной избирательной комиссии квалифицировано по ч. 1 ст. 382 (о невыполнении судебного решения) Уголовного кодекса Украины. Эта статья предусматривает наказание в виде штрафа до 1 тыс. минимальных зарплат или заключение под стражу на срок до трех лет. В данный момент полицией Донецкой области ведутся необходимые следственные действия.

Напомним, что выборы в Раду на 50-м округе в городе Покровск Донецкой области прошли с протестами и скандалами. Для охраны и обеспечения порядка на место проведения протестных акций даже был направлен спецназ.