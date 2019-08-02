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Судье Вовку вручено подозрение. Фото: resonance.ua

Судье Вовку вручено подозрение — Генпрокуратура

2 авг 2019, 15:39
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Павел Вовк, судья Окружного административного суда Киева, получил подозрение от Генеральной прокуратуры в злоупотреблении властью и служебным положением и вынесении заведомо неправосудного решения.

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Он является подозреваемым в уголовном производстве № 42014100020000046. О вручении подозрения Вовку сообщает «Укринформ» со ссылкой на спикера генпрокурора Ларису Сарган.

Она добавила, что сегодня Вовк прибыл на допрос в Генпрокуратуру, во время которого ему и вручили уведомление о подозрении.

Неделю назад Национальное антикоррупционное бюро совместно с Генпрокуратурой провели обыски в Окружном админсуде в рамках расследования по факту возможных правонарушений со стороны его главы и отдельных судей. Их подозревают в принятии заведомо неправосудных решений и вмешательстве в деятельность судебных органов.

30 июля Вовка, а также судей ОАСК Евгения Аблова и Игоря Погрибниченко и судью Суворовского райсуда Одессы Ивана Шепитко, вызвали на допрос в Генпрокуратуру.


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