Судье Вовку вручено подозрение. Фото: resonance.ua

https://racurs.ua/n125106-sude-vovku-vrucheno-podozrenie-genprokuratura.html

Ракурс

Павел Вовк, судья Окружного административного суда Киева, получил подозрение от Генеральной прокуратуры в злоупотреблении властью и служебным положением и вынесении заведомо неправосудного решения.

Loading...

Он является подозреваемым в уголовном производстве № 42014100020000046. О вручении подозрения Вовку сообщает «Укринформ» со ссылкой на спикера генпрокурора Ларису Сарган.

Она добавила, что сегодня Вовк прибыл на допрос в Генпрокуратуру, во время которого ему и вручили уведомление о подозрении.

Неделю назад Национальное антикоррупционное бюро совместно с Генпрокуратурой провели обыски в Окружном админсуде в рамках расследования по факту возможных правонарушений со стороны его главы и отдельных судей. Их подозревают в принятии заведомо неправосудных решений и вмешательстве в деятельность судебных органов.

30 июля Вовка, а также судей ОАСК Евгения Аблова и Игоря Погрибниченко и судью Суворовского райсуда Одессы Ивана Шепитко, вызвали на допрос в Генпрокуратуру.