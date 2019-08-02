Дональд Трамп, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/ua/n125108-specpredstavnyk-ssha-volker-rozpoviv-za-yakyh-umov-tramp-pryiednaietsya-do-normandskogo-formatu.html

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Спецпредставник США щодо України Курт Волкер розповів, за яких умов президент Сполучених Штатів Дональд Трамп долучиться до нормандського формату.

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За словами Волкера, це станеться, якщо з’являться ознаки того, що Росія дійсно налаштована припинити конфлікт. Про це він заявив в нещодавньому інтерв’ю виданню «Тиждень».

Я впевнений, для президента Трампа це дуже важливо. Формат має менше значення, ніж наповнення, — наголосив Волкер.

І якби був створений новий формат, до якого були б залучені США та хтось іще, наприклад Велика Британія, Франція, Німеччина, ми теж готові підтримати такі зустрічі, — зазначив спецпредставник США.

Втім, Волкер зазначив, що йому не відомо, чи вдалося б тривалий час підтримувати участь у таких переговорах Трампа чи держсекретаря США, як це відбувається в межах «нормандської четвірки».

Але, безумовно, ми хочемо підтримувати зусилля будь-якими способами, щоб просунутися в переговорах і досягти миру, — наголосив спецпредставник США.

Нагадаємо, 8 липня у своєму відеозверненні президент України Володимир Зеленський запропонував провести переговори в столиці Білорусі Мінську за участі президента США Дональда Трампа, канцлера ФРН Ангели Меркель, президента Франції Еммануеля Макрона та тодішнього прем'єр-міністра Великої Британії Терези Мей.

Згодом міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що Мінськ готовий забезпечити проведення цих переговорів на високому рівні.