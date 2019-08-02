Российский ЗРК, обнаруженный на складе в Николаеве, теперь будет служить ВСУ. Фото: "Укринформ"

https://racurs.ua/n125110-rossiyskiy-zrk-obnarujennyy-na-sklade-v-nikolaeve-teper-budet-slujit-vsu-foto.html

Ракурс

Российский зенитно-ракетный комплекс С-125 «Печора», обнаруженный и арестованный в начале 2019 года на складе в Николаеве, теперь будет служить Вооруженным силам Украины.

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Сегодня Служба безопасности Украины совместно с Главной военной прокуратурой, представителями государственного предприятия «Укроборонсервис» и Николаевской таможни передали Министерству обороны Украины этот современный ЗРК в составе целого дивизиона. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Отмечается, что в период с 2007 по 2010 годы чиновники российской компании «Рособоронэкспорт», предварительно сговорившись с другими лицами, незаконно переправили через таможенную границу Украины ЗРК С-125 «Печора» вместе с 36 зенитными ракетами класса земля-воздух 5В27Д в полном боевом оснащении вместе с сопутствующим оборудованием и другим вооружением. Таким образом они планировали поставить его в Эритрею, в отношении которой Совет Безопасности Организации Объединенных Наций ввел эмбарго.

Однако работники СБУ во время проверки его обнаружили, произошло это в январе на одном из складов Николаева. Тогда же возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 201 Уголовного кодекса Украины (контрабанда) и арестовали этот ЗРК.

В марте Кабинет министров Украины принял решение передать ЗРК С-125 «Печора» Министерству обороны Украины. До нынешнего времени завершались процессуальные действия в уголовном производстве, а сегодня бойцы ВСУ получили на боевое дежурство современный ракетно-зенитный комплекс в составе целого дивизиона.

Ранее «Ракурс» сообщал, что в морском порту Одесской области был обнаружен российский ракетный комплекс С-125 «Печора», в состав которого входят 36 зенитных ракет. Находку обнаружили сотрудники Службы безопасности Украины и военной прокуратуры во время проведения инвентаризации.