Мост на Труханов остров, фото: телеканал «Прямый»

https://racurs.ua/n125111-obvalilis-chast-peshehodnogo-mosta-na-truhanov-ostrov-v-kieve-video.html

Ракурс

В Киеве обвалилась часть пешеходного моста на Труханов остров.

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Видео инцидента опубликовано на странице Фейсбук-сообщества «Киев оперативный».

Еще один мост устал, — отмечается в сообщении, вероятно, имея в виду известное заявление мэра Киева Виталия Кличко, который в 2017 году так объяснил причину повреждения моста на Шулявском путепроводе.

Впрочем, пресс-служба Киевского городского совета уверяет, что мост на Труханов остов остается безопасным для пешеходов.

Отмечается, что специалисты коммунальной корпорации «Киевавтодор» проводят дополнительные обследования моста. Выявлено, что произошло падение железобетонных конструкций (противесов) на опоре № 3.

В Киевском городском совете отмечают, что уже приняты меры по обеспечению безопасности движения пешеходов по мосту и идет подготовка технического задания относительно первоочередных действий по восстановлению конструкций моста и проведения глубокого специального обследования.

Напомним, в конце мая в Киеве был открыт «стеклянный» пешеходный мост. Вскоре его частично перекрыли из-за повреждения стекла.