Раскрыто хищение средств, выделенных для реконструкции канала «Тилигульский лиман – Черное море». Фото: rbc.ua

https://racurs.ua/n125114-raskryto-hischenie-sredstv-vydelennyh-dlya-rekonstrukcii-kanala-tiligulskiy-liman-chernoe-more.html

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Масштабное хищение государственных средств, предназначенных для восстановления канала «Тилигульский лиман — Черное море», раскрыли оперативники Службы безопасности Украины.

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Разоблачение произошло в ходе контрразведывательной защиты объектов критической инфраструктуры и противодействия системной коррупции. Как установили оперативники, согласно заключенному договору с должностными лицами регионального ландшафтного парка «Тилигульский», тендер на выполнение ремонтных работ выиграло местное подрядное предприятие, генеральным директором которого является депутат облсовета. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В дальнейшем подрядчик из выделенных 60-ти млн грн перевел на счет одной из бизнес-структур региона 20 млн грн, поручив ей выполнять часть работ по реконструкции. Это было совершено несмотря на то, что компания-субподрядчик никоим образом не связана со строительством и не владела необходимой для этого техникой и оборудованием. Для «отмывания денег» фигурантами производства вносились заведомо ложные данные в официальную документацию.

В СБУ отмечают, что такие махинации только ускорили разрушение гидротехнического сооружения, что сделало его полностью непригодным для эксплуатации. Для восстановления разрушений планировалось выделить из госбюджета еще 35 млн грн.

По данным Службы безопасности, депутату облсовета избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, а исполнителю технического надзора за строительством, который признал гидротехнические сооружения пригодными к эксплуатации — в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, что ранее детективы Национального антикоррупционного бюро задержали по подозрению в растрате бывшего и действующего руководителей государственной компании «Укрспецэкспорт» государственного хозрасчетного внешнеторгового предприятия «Спецтехноэкспорт».