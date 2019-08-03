Розлютила собака: в Києві п'яний чоловік відкрив вогонь по відвідувачах кафе. Фото: UA.NEWS

https://racurs.ua/ua/n125137-rozlutyla-sobaka-v-kyievi-p-yanyy-cholovik-vidkryv-vogon-po-vidviduvachah-kafe-foto.html

Ракурс

П’яний чоловік обстріляв відвідувачів кафе в Дніпровському районі Києва. Причиною агресивного нападу стала собака, яка гавкала на зловмисника, коли він проходив повз заклад.

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Дві жінки та чоловік, по яким стріляв нападник, залишилися живі. Їх госпіталізували в медичний заклад для надання допомоги. Про це повідомляє «Інформатор».

Трагічний інцидент стався сьогодні близько півночі. Зловмисник під час хаотичної стрілянини по людях витратив шість патронів.

За попередніми даними, у потерпілих є вогнепальні поранення грудей, шиї та інших частин тіла. Зловмисника затримали правоохоронці. Поліція під час затримання встановила сліди побоїв на обличчі стрілка.

Як раніше повідомляв «Ракурс», напередодні на трасі «Київ-Одеса» невідомий чоловік обстріляв автомобіль на заправці з рушниці. Водій легковика Mitsubishi отримав поранення. Його госпіталізували в медичний заклад.