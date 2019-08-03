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Погода в Україні 4 серпня: грози і сильні зливи обіцяють синоптики. Фото: Ракурс

Погода в Україні 4 серпня: грози і сильні зливи обіцяють синоптики (КАРТА)

3 сер 2019, 13:52
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Погоду в Україні 4 серпня синоптики обіцяють холодну і дощову. Метеорологи заявили про штормове попередження.

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У всіх областях прогнозуються дощі і грози. Можливий град і шквальний вітер. Про це повідомляє Український Гідрометцентр.

У Києві 4 серпня очікуються дощі та грози. Температура повітря вночі становитиме 10−12°, вдень — 19−21°.

У Львові протягом наступної доби синоптики обіцяють опади у виді дощу і грозу. Стовпчики термометрів вночі покажуть 9−11°, вдень — 20−22°.

В Одесі 4 серпня Укргідрометцентр обіцяє незначний дощ і грозу. Вночі температура повітря опуститься до 17−19°, вдень підніметься до 23−25​​°.

У Дніпрі в неділю синоптики прогнозують сильну зливу і грозу. Вночі температура становитиме 12−14°, вдень — 19−21°.

У Харкові 4 серпня Укргідрометцентр обіцяє зливи і грози. Вночі термометри покажуть 11−13°, вдень — 19−21°.

На Закарпатті завтра очікуються опади у виді дощу. Можлива гроза. Вночі температура складе 10−12°, вдень — 23−25​​°.

Погода в Україні 4 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Магнітну бурю 4 серпня в Києві прогнозують на 21.00. Протягом дня очікуються невеликі хвилювання.

Магнітні бурі в Києві 4 серпня. Фото: Gismeteo

Як раніше повідомляв «Ракурс», синоптики оголосили штормове попередження.

Джерело: Ракурс


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