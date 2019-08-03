Штормове попередження: на українців чекає негода. Фото: Згурівська Правда

https://racurs.ua/ua/n125128-shtormove-poperedjennya-v-ukrayini-synoptyky-poperedjaut-pro-nebezpeku-karta.html

Ракурс

Штормове попередження оголосили синоптики у низці областей. У центральних, південних, більшості східних та Тернопільській областях метеорологи попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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Сьогодні, 3 серпня у центральних, південних, більшості західних, Одеській, Миколаївській областях та в Карпатському регіоні очікується значне випадіння опадів у виді дощу. Можливі грози, шквальний вітер зі швидкістю 15−20 м/с та град. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Погоді дали жовтий (потенційний) рівень небезпечності. Вже завтра активний циклон переміститься у південні, східні, Дніпропетровську та Кіровоградську області, де пройдуть сильні дощі та град.

Також Гідрометцентр попереджає, що через випадіння опадів сьогодні та завтра у річках басейнів Дністра (Івано-Франківська область), Сірету, Прута та річках Закарпаття очікується підйом рівнів води на 1 метр. При значних дощах може сформуватися місцевий схилевий сток, а в гірських районах можливі локальні селеві потоки.

Як раніше повідомляв «Ракурс», 3 серпня в Україні очікуються дощі та похолодання. Негоду обіцяють у більшості областей.