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Ракурс
Штормовое предупреждение: украинцев ждет непогода. Фото: Згурівська Правда

Штормовое предупреждение: украинцев ждет непогода (КАРТА)

3 авг 2019, 08:56
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Штормовое предупреждение объявили синоптики в ряде областей. В центральных, южных, большинстве восточных и Тернопольской областях метеорологи предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности.

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Сегодня, 3 августа в центральных, южных, большинстве западных, Одесской, Николаевской областях и в Карпатском регионе ожидается значительное выпадение осадков в виде дождя. Возможны грозы, шквальной ветер со скоростью 15−20 м/с и град. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Штормовое предупреждение в Украине на 3 августа. Фото: Укргидрометцентр

Погоде дали желтый (потенциальный) уровень опасности. Уже завтра циклон переместится в южные, восточные, Днепропетровскую и Кировоградскую области, где пройдут сильные дожди и град.

Также Гидрометцентр предупреждает, что из-за выпадения осадков сегодня и завтра в реках бассейнов Днестра (Ивано-Франковская область), Сирет, Прут и реках Закарпатья ожидается подъем уровней воды на 1 метр. При значительных дождях может сформироваться местный склоновый сток, а в горных районах возможны локальные селевые потоки.

Как ранее сообщал «Ракурс», 3 августа в Украине ожидаются дожди и похолодание. Непогоду обещают в большинстве областей.

Источник: Ракурс


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