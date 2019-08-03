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Погода в Украине 4 августа: грозы и сильные ливни обещают синоптики. Фото: Ракурс

Погода в Украине 4 августа: грозы и сильные ливни обещают синоптики (КАРТА)

3 авг 2019, 13:52
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Погоду в Украине 4 августа синоптики обещают холодную и дождливую. Метеорологи заявили о штормовом предупреждении.

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Во всех областях прогнозируются дожди и грозы. Возможен град и шквальной ветер. Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

В Киеве 4 августа ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха ночью составит 10−12°, днем ​​- 19−21°.

Во Львове в течение следующих суток синоптики обещают осадки в виде дождя и грозу. Столбики термометров ночью покажут 9−11°, днем ​​- 20−22°.

В Одессе 4 августа Укргидрометцентр обещает незначительный дождь и грозу. Ночью температура воздуха опустится до 17−19°, днем ​​поднимется до 23−25°.

В Днепре в воскресенье синоптики прогнозируют сильный ливень и грозу. Ночью температура составит 12−14°, днем — 19−21°.

В Харькове 4 августа Укргидрометцентр обещает ливни и грозы. Ночью термометры покажут 11−13°, днем — 19−21°.

На Закарпатье завтра ожидаются осадки в виде дождя. Возможна гроза. Ночью температура составит 10−12°, днем — 23−25°.

Погода в Украине 4 августа. Фото: Укргидрометцентр

Магнитную бурю 4 августа в Киеве прогнозируют на 21.00. В течение дня ожидаются небольшие волнения.

Магнитные бури в Киеве 4 августа. Фото: Gismeteo

Как ранее сообщал «Ракурс», синоптики объявили штормовое предупреждение.

Источник: Ракурс


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