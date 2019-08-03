Зеленский предложил отменить визы для развития медицинского туризма в Украине. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/n125135-zelenskiy-predlojil-otmenit-vizy-dlya-razvitiya-medicinskogo-turizma-v-ukraine.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки во Львовскую область предложил отменить визовый режим для ряда стран, чтобы стимулировать развитие медицинского туризма в стране.

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Составить соответствующий перечень стран Зеленский предложил на совещании по вопросам развития медицинского туризма в Трускавце на Львовщине. В перечень должны войти страны, чьи граждане часто приезжают в Украину для лечения.

Президент заявил, что для рассмотрения этого вопроса необходимо обратиться в Министерство иностранных дел. Предложение направлено на облегчение пересечения границы тем туристам, которые часто приезжают и вынуждены сталкиваться с различными препятствиями.

По словам президента, сейчас из Украины на лечение выезжает в три раза больше людей, чем приезжает. Такая тенденция говорит о том, что вопрос развития медицинского туризма очень актуален.

В рабочей поездке президента сопровождали глава Офиса президента Андрей Богдан и заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук.

Как ранее сообщал «Ракурс», накануне во время поездки в Ивано-Франковской области Зеленский договорился о финансировании реконструкции аэропорта.