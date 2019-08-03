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Ракурс
Зеленський запропонував скасувати візи для розвитку медичного туризму в Україні. Фото: Українська правда

Зеленський запропонував скасувати візи для розвитку медичного туризму в Україні

3 сер 2019, 13:23
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Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїдки у Львівську область запропонував скасувати візовий режим для низки країн, щоб стимулювати розвиток медичного туризму в країні.

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Скласти відповідний перелік країн Зеленський запропонував на нараді з питань розвитку медичного туризму у Трускавці на Львівщині. До переліку мають увійти країни, чиї громадяни часто приїжджають в Україну для лікування.

Президент заявив, що для розгляду цього питання необхідно звернутися до Міністерства закордонних справ. Пропозиція має на меті полегшити перетин кордону тим туристам, які часто приїжджають і вимушені зіштовхуватися з різноманітними перепонами.

За словами президента, наразі з України на лікування виїжджає втричі більше осіб, ніж приїжджають. Така тенденція говорить про те, що питання розвитку медичного туризму дуже актуальне.

У робочій поїздці президента супроводжували глава Офісу президента Андрій Богдан та заступник керівника Офісу президента Олексій Гончарук.

Як раніше повідомляв «Ракурс», напередодні під час поїздки до Івано-Франківської області Зеленський домовився про фінансування реконструкції аеропорту.

Джерело: Ракурс


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