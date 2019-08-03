Вертоліт з пасажирами впав на Фіджі: тіла загиблих ще розшукують. Фото: Толк

https://racurs.ua/ua/n125134-vertolit-z-pasajyramy-vpav-na-fidji-tila-zagyblyh-sche-rozshukuut-foto.html

Ракурс

Медичний вертоліт впав на Фіджі між Вануаву і Коротасере (прибережні райони затоки Натева). На борту окрім пілота перебувала дворічна дитина в супроводі матері. Пілот проводив їхню евакуацію.

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Трагедія сталася минулої ночі, проте знайти перше тіло вдалося лише зараз. Представник Міністерства внутрішніх справ розповів, що уламки змило на берег, так що точне місце аварії встановити не вдається. Про це повідомляє місцева радіостанція FBC News.

Вертоліт прямував до лікарні Лабаса на острові Найтауба в Північному Лау, коли раптово зник з радарів. Про необхідність евакуації в Рятувальний координаційний центр в затоці Валу заявили близько 18.43.

Останній раз вертоліт засікали біля вод недалеко від Коротасере. У поліції зазначили, що будуть вести сьогодні пошуки до настання темряви і, якщо це буде необхідно, продовжать завтра.

Як раніше повідомляв «Ракурс», наприкінці липня в Німеччині літак впав на територію супермаркету. В результаті авіакатастрофи загинули щонайменше троє осіб.