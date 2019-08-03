Вертолет с пассажирами упал на Фиджи: тела погибших еще разыскивают. Фото: Толк

https://racurs.ua/n125134-vertolet-s-passajirami-upal-na-fidji-tela-pogibshih-esche-razyskivaut-foto.html

Ракурс

Медицинский вертолет упал на Фиджи между Вануаву и Коротасере (прибрежные районы залива Натева). На борту кроме пилота находился двухлетний ребенок в сопровождении матери. Пилот проводил их эвакуацию.

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Трагедия произошла прошлой ночью, однако найти первое тело удалось только сейчас. Представитель Министерства внутренних дел рассказал, что обломки смыло на берег, так что точное место крушение установить не удается. Об этом сообщает местная радиостанция FBC News.

Вертолет направлялся в больницу Лабаса на острове Найтауба в Северном Лау, когда внезапно пропал с радаров. О необходимости эвакуации в Спасательный координационный центр в заливе Валу заявили около 18.43.

Последний раз вертолет засекали у воды недалеко от Коротасере. В полиции отметили, что будут вести сегодня поиски до наступления темноты и, если это будет необходимо, продолжат завтра.

Как ранее сообщал «Ракурс», в конце июля в Германии самолет упал на территорию супермаркета. В результате авиакатастрофы погибли по меньшей мере три человека.