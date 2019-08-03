У Росії підрахували мільярдні збитки від лісових пожеж. Фото: twitter/cause_sadness96

https://racurs.ua/ua/n125133-u-rosiyi-pidrahuvaly-milyardni-zbytky-vid-lisovyh-pojej-infografika.html

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Суму збитків від лісових пожеж підрахували в Росії. За перші півроку на території країни виникли 7,6 тис. лісових пожеж, які завдали збитків на 2,4 млрд руб. Зазначимо, що на охорону лісів виділили майже втричі більше — 6,6 млрд руб.

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Наймасштабніші пожежі в Росії спалахнули в липні цього року. Вони охопили понад 4 млн га лісу. Про це повідомляє прес-служба Рахункової палати РФ на своїй сторінці в Facebook.

У відомстві заявили, що основні причини масових пожеж полягають у нестачі фінансування, не укомплектованості підрозділів авіаційної та наземної охорони, відсутності необхідної техніки і низькій якості протипожежних заходів.

Як відомо, в Росії не хотіли гасити масштабні пожежі в Сибіру, ​​так як це економічно невигідно. Свою позицію представники влади пояснили тим, що вартість ліквідації пожеж перевищує розміри можливих збитків.

Нагадаємо, дим від масштабних пожеж в Сибіру вже досяг США і Канади.