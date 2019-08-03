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Ракурс
Світоліна програла Саккарі у чвертьфіналі турніру у Сан-Хосе. Фото: 24 канал

Світоліна програла Саккарі у чвертьфіналі турніру у Сан-Хосе

3 сер 2019, 11:35
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Українська тенісистка Еліна Світоліна, яка є сьомою ракеткою світу, програла у чвертьфіналі турніру у Сан-Хосе спортсменці із Греції Марії Саккарі. Суперниця українки є 30-ю ракеткою світу.

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Боротьба за перемогу почалась для Світоліної вдало. Вона займала позицію лідера з рахунком 6:1, 5:2 і для перемоги мала ще чотири матчболи. Про це повідомляє «УНІАН».

Однак після цього Саккарі мобілізувалася і навіть виграла третій сет. Підсумковий рахунок став для Світоліною поразкою: 6:1, 6:7 (3), 3:6.

Зазначимо, що наступна гра Світоліною відбудеться на турнірі у Торонто, який стартує вже 5 серпня. Призовий фонд турніру Жіночої тенісної асоціації становить 2,830 млн дол.

Жеребкування турніру вже відбулося. Світоліна почне змагання з другого кола і зіграє з переможницею матчу між Катериною Синяковою із Чехії (41-а ракетка) та американкою Даніель Коллінс (33-я ракетка).

Як раніше повідомляв «Ракурс», на турнірі у Сан-Хосе Світоліна перемогла російську спортсменку Дарину Касаткіну.


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