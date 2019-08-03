Свитолина проиграла Саккари в четвертьфинале турнира в Сан-Хосе

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Ракурс

Украинская теннисистка Элина Свитолина, которая является седьмой ракеткой мира, проиграла в четвертьфинале турнира в Сан-Хосе спортсменке из Греции Марии Саккари. Соперница украинки является 30-й ракеткой мира.

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Борьба за победу началась для Свитолиной удачно. Она занимала позицию лидера со счетом 6:1, 5:2 и для победы было еще четыре матчбола. Об этом сообщает «УНИАН».

Однако после этого Саккари мобилизовалась и даже выиграла третий сет. Итоговый счет стал для Свитолиной поражением: 6:1, 6:7 (3), 3:6.

Отметим, что следующая игра Свитолиной состоится на турнире в Торонто, который стартует уже 5 августа. Призовой фонд турнира Женской теннисной ассоциации составляет 2,830 млн долл.

Жеребьевка турнира уже произошла. Свитолина начнет соревнования со второго круга и сыграет с победительницей матча между Екатериной Синяковой из Чехии (41-я ракетка) и американкой Даниэль Коллинс (33-я ракетка).

Как ранее сообщал «Ракурс», на турнире в Сан-Хосе Свитолина победила российскую спортсменку Дарью Касаткину.