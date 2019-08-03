ЦИК решил забрать документы из скандального округа в Покровске. Фото: МВД

https://racurs.ua/n125131-cik-reshil-zabrat-dokumenty-iz-skandalnogo-okruga-v-pokrovske.html

Ракурс

В скандальный избирательный округ в Покровске прибыли члены Центральной избирательной комиссии. Они должны забрать документацию комиссии, чтобы предупредить противоправные действия и провокации при установлении результатов на 50-м одномандатном избирательном округе.

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Членов ЦИК доставили в округ с помощью авиации Министерства внутренних дел (МВД). Документы будут охранять сотрудники спецподразделения Нацполиции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Документы перевезут для обработки в Киев. Заместитель председателя Центризбиркома Евгений Радченко отметил, что эта ситуация является нетипичной для украинских выборов и произошла впервые.

Центральная избирательная комиссия планирует за сутки провести подсчет голосов на внеочередных парламентских выборах. ЦИК должен оперативно действовать, ведь 5 августа является последним сроком установления результатов выборов.

Как известно, члены избирательной комиссии 50-го избирательного округа отказались выполнять решение Донецкого окружного админсуда и заявили, что не будут проводить повторный подсчет голосов. ЦИК решил передать пакеты с избирательными документами уполномоченным представителям ведомства для проведения перерасчета.

Как ранее сообщал «Ракурс», полиция открыла производство в отношении членов избирательной комиссии за их отказ проводить пересчет голосов.