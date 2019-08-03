Новую ядерную сделку обсудили Трамп, Путин и лидеры Китая. Фото: МК

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Президент США Дональд Трамп обсудил новую ядерную сделку с президентом России Владимиром Путиным и лидерами Китая.

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По мнению Трампа, Путин также хочет заключить новое соглашение об ограничении ядерных арсеналов США и России. Об этом сообщает «Украинская правда», ссылаясь на Bloomberg.

Трамп заявил журналистам, что Россия и США должны избавиться от некоторых ракет и планируют привлечь к этому процессу Китай. По словам американского президента, новое соглашение было бы замечательным для мира, а также поможет странам сэкономить средства на оборонные расходы.

Отметим, что накануне 2 августа США официально покинули российско-американский договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, который закончил «холодную войну». Россия также подтвердила, что договор перестал действовать.

Хотя Трамп заявляет о новом соглашении, аналитики считают, что завершение сделки может подтолкнуть страны к новой гонке вооружений.

Напомним, в ООН заявили, что завершение действия договора лишило мир бесценного предохранителя ядерной войны.