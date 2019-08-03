В Калифорнии обрушилась скала: есть погибшие и раненые. Фото: AP Photo/Denis Poroy

https://racurs.ua/n125129-v-kalifornii-obrushilas-skala-est-pogibshie-i-ranenye-foto.html

Ракурс

На пляже в Южной Калифорнии (США) обрушилась скала. В результате трагического инцидента погибли три человека. Еще двое были госпитализированы в медицинское учреждение и одному человеку оказали помощь на месте.

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Утес обрушился на берег популярного пляжа Грандвью в пригороде к северу от Сан-Диего около 15.00 по местному времени. Этот район очень популярен среди туристов, серферов и местных жителей. Об этом сообщает АР.

Среди погибших одна женщина, которая погибла на месте происшествия. Еще двое человек скончались в больнице. Местные власти не сообщают их возраст и личности.

Из-за упавшей скалы нескольких жертв пришлось откапывать. Сейчас этот пляж временно закрыли для посещения. Территорию вокруг него оцепили.

На место приехали правоохранители с собаками для поиска дополнительных жертв, но больше пострадавших или погибших не находили.

Как ранее сообщал «Ракурс», во Львове обрушилась стена здания детского садика. В результате погиб мужчина, который проводил там ремонтные работы.