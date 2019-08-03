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Ракурс
В Калифорнии обрушилась скала: есть погибшие и раненые. Фото: AP Photo/Denis Poroy

В Калифорнии обрушилась скала: есть погибшие и раненые (ФОТО)

3 авг 2019, 09:32
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На пляже в Южной Калифорнии (США) обрушилась скала. В результате трагического инцидента погибли три человека. Еще двое были госпитализированы в медицинское учреждение и одному человеку оказали помощь на месте.

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Утес обрушился на берег популярного пляжа Грандвью в пригороде к северу от Сан-Диего около 15.00 по местному времени. Этот район очень популярен среди туристов, серферов и местных жителей. Об этом сообщает АР.

Среди погибших одна женщина, которая погибла на месте происшествия. Еще двое человек скончались в больнице. Местные власти не сообщают их возраст и личности.

В США обрушилась скала. Фото: WorldNewsCovera

Из-за упавшей скалы нескольких жертв пришлось откапывать. Сейчас этот пляж временно закрыли для посещения. Территорию вокруг него оцепили.

На место приехали правоохранители с собаками для поиска дополнительных жертв, но больше пострадавших или погибших не находили.

Как ранее сообщал «Ракурс», во Львове обрушилась стена здания детского садика. В результате погиб мужчина, который проводил там ремонтные работы.


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