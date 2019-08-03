У Каліфорнії обвалилася скеля: є загиблі і поранені. Фото: AP Photo/Denis Poroy

https://racurs.ua/ua/n125129-u-kaliforniyi-obvalylasya-skelya-ie-zagybli-i-poraneni-foto.html

Ракурс

На пляжі в Південній Каліфорнії (США) обвалилася скеля. В результаті трагічного інциденту загинули троє осіб. Ще двоє були госпіталізовані в медичний заклад і одній особі надали допомогу на місці.

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Скеля обвалилася на берег популярного пляжу Грандвью в передмісті на північ від Сан-Дієго близько 15.00 за місцевим часом. Цей район дуже популярний серед туристів, серферів і місцевих жителів. Про це повідомляє АР.

Серед загиблих одна жінка, яка загинула на місці події. Ще двоє осіб померли в лікарні. Місцева влада не повідомляє їхній вік та імена.

Через падіння скелі кількох жертв довелося відкопувати. Зараз цей пляж тимчасово закрили для відвідування. Територію навколо нього оточили.

На місце приїхали правоохоронці з собаками для пошуку додаткових жертв, але більше постраждалих або загиблих не знаходили.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у Львові обвалилася стіна будівлі дитячого садка. В результаті загинув чоловік, який проводив там ремонтні роботи.