Нову ядерну угоду обговорили Трамп, Путін та лідери Китаю. Фото: МК

https://racurs.ua/ua/n125130-novu-yadernu-ugodu-obgovoryly-tramp-putin-ta-lidery-kytau.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп обговорив нову ядерну угоду з президентом Росії Володимиром Путіним та лідерами Китаю.

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На думку Трампа, Путін також хоче укласти нову угоду про обмеження ядерних арсеналів США та Росії. Про це повідомляє «Українська правда», посилаючись на Bloomberg.

Трамп заявив журналістам, що Росія та США мають позбавитися від деяких ракет і планують залучити до цього процесу Китай. За словами американського президента, нова угода була б чудовою для світу, а також допоможе країнам заощадити кошти на оборонні витрати.

Зазначимо, що напередодні 2 серпня США офіційно покинули російсько-американський договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, який закінчив «холодну війну». Росія також підтвердила, що договір припинив діяти.

Хоча Трамп заявляє про нову угоду, аналітики вважають, що завершення угоди може підштовхнути країни до нової гонки озброєнь.

Нагадаємо, в ООН заявили, що завершення дії договору позбавило світ безцінного запобіжника ядерної війни.