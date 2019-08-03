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Ракурс
ЦВК вирішила забрати документи зі скандального округу у Покровську. Фото: МВС

ЦВК вирішила забрати документи зі скандального округу у Покровську

3 сер 2019, 10:54
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До скандального виборчого округу у Покровську прибули члени Центральної виборчої комісії. Вони мають забрати документацію комісії, щоб попередити протиправні дії та провокації під час встановлення результатів на 50-му одномандатному виборчому окрузі.

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Членів ЦВК доставили до округу за допомогою авіації Міністерства внутрішніх справ (МВС). Документи будуть охороняти співробітники спецпідрозділу Нацполіції. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Документи перевезуть для обробки до Києва. Заступник голови Центрвиборчкому Євген Радченко зазначив, що ця ситуація є нетиповою для українських виборів і сталася вперше.

Центральна виборча комісія планує за добу провести підрахунок голосів на позачергових парламентських виборах. ЦВК має оперативно діяти, адже 5 серпня є останнім строком встановлення результатів виборів.

Як відомо, члени виборчої комісії 50-го виборчого округу відмовилися виконувати рішення Донецького окружного адмінсуду та заявили, що не будуть проводити повторний підрахунок голосів. ЦВК вирішила передати пакети з виборчими документами уповноваженим представникам відомства для проведення перерахунку.

Як раніше повідомляв «Ракурс», поліція відкрила провадження стосовно членів виборчої комісії через їхню відмову проводити перерахунок голосів.

Джерело: Ракурс


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