В России подсчитали миллиардные убытки от лесных пожаров. Фото: twitter/cause_sadness96

https://racurs.ua/n125133-v-rossii-podschitali-milliardnye-ubytki-ot-lesnyh-pojarov-infografika.html

Ракурс

Сумму ущерба от лесных пожаров подсчитали в России. За первые полгода на территории страны возникло 7,6 тыс. лесных пожаров, которые нанесли ущерб на 2,4 млрд руб. Отметим, что на охрану лесов выделили почти в три раза больше — 6,6 млрд руб.

Loading...

Самые масштабные пожары в России вспыхнули в июле этого года. Они охватили более 4 млн га леса. Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты РФ на своей странице в Facebook.

В ведомстве заявили, что основные причины массовых пожаров состоят в нехватке финансирования, не укомплектованности подразделений авиационной и наземной охраны, отсутствии необходимой техники и низком качестве противопожарных мероприятий.

Как известно, в России не хотели тушить масштабные пожары в Сибири, так как это экономически невыгодно. Свою позицию власти объяснили тем, что стоимость ликвидации пожаров превышает размеры возможных убытков.

Напомним, дым от масштабных пожаров в Сибири уже достиг США и Канады.