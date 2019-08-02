Зеленский: через полтора года в Ивано-Франковске должен быть современный международный аэропорт

Владимир Зеленский, фото: Офис президента

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Президент Украины Владимир Зеленский договорился с бизнесменом Александром Шевченко, который до избрания народным депутатом в 2014 году был директором компании «Скорзонера», о финансировании работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта «Ивано-Франковск».

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Зеленский также призывает местный бизнес участвовать в реализации проекта по реконструкции этого аэропорта. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По мнению Зеленского, современный международный аэропорт в этом облцентре может появиться уже через полтора года.

Во время встречи с Зеленским директор аэропорта Петр Осипенко сообщил, что с 2010 года аэродром было предоставлен в концессию на 30 лет компании «Скорзонера». Согласно условиям договора, компания обязана вложить в реконструкцию и улучшение комплекса не менее 50 млн грн.

Отмечается, что с тех пор компании инвестировала 18 млн грн и перечислила в местный бюжет более 10 млн грн концессионных платежей.

Компания-концессионер инициировала восстановление взлетно-посадочной полосы, модернизацию помещений аэровокзала, расширение авиасообщения. Ориентировочная стоимость проекта реконструкции — 2,14 млрд грн, — отмечает пресс-служба президента.

Глава государства поручил облгосадминистрации обеспечить координацию всех заинтересованных сторон для реализации этого проекта.

Кроме того, президент обратился в Министерство финансов с просьбой включить в проект Госбюджета на следующий год расходы, необходимые для реализации проекта на основании обобщенных предложений Министерства инфраструктуры и Минобороны, которому принадлежит взлетная полоса.

Зеленский также призвал подписать инвестиционное соглашение по привлечению средств для реконструкции аэропорта Ивано-Франковска.

Подписываем трехстороннее инвестиционное соглашение с гарантией возврата за то, что должно построить государство. Вы строите, мы возвращаем. Все честно, — отметил глава государства.

Напомним, Зеленский, находясь сегодня с визитом в Ивано-Франковской, «повесил» на будущего нардепа-самовыдвиженца Андрея Иванчука, который победил на 88-м мажоритарном округе, финансирование ремонта дороги в соседнем 89-м округе, где победу одержал представитель пропрезидентской партии «Слуга народа» Владимир Тимофийчук.