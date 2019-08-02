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Ракурс
Олег Иваненко, фото: Олег Иваненко

Украинский паралимпиец Иваненко установил мировой рекорд в Ла-Манше (ФОТО)

2 авг 2019, 18:37
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Украинский паралимпиец Олег Иваненко установил мировой рекорд, пытаясь переплыть пролив Ла-Манш, который отделяет Великобританию от материковой Европы.

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Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Ла-Манш покорен! И можно сказать, что даже дважды. За 18 часов непрерывного заплыва я преодолел 62 км, — отметил Иваненко.

Он отметил, что такое большое расстояние пришлось преодолеть из-за неблагоприятных природных условий — сильные течения и ветер.

Пришлось идти галсами, — отметил Иваненко.

Предварительный план предусматривал, что Иваненко преодолеет расстояние от Франции в Великобританию направления, преодолев водными пространствами 32 км.

Заплыв начался вчера в 12.00 завершился сегодня утром в 6.00. Иваненко сопровождала команда, которая следила за его состоянием.

Ночью температура воздуха упала почти до 12 градусов, отметил паралимпиец.

По словам Иваненко, даже несмотря на преодоленные 62 км, что вдвое превышает ширину пролива, добраться берегов Франции не удалось. Когда он находился в 8 км от побережья Франции, начался отлив и он со своей командой попал в сильное течение.

Поэтому было принято очень непростое для меня решение возвращаться в английский порт, — отметил паралимпиец.

Иваненко принимал участие в парламентских выборах, баллотируясь в киевском округе № 97 от партии «Европейская солидарность». Однако попасть в Верховную Раду IX созыва ему не удалось — на этом округе победил Николай Галушко.

Фото: Леся Король

Фото: Леся Король

Фото: Леся Король

Напомним, в январе этого года украинские стрелки установили мировой рекорд на чемпионате мира в Германии.

Источник: Ракурс


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