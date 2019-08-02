Олег Іваненко, фото: Олег Іваненко

https://racurs.ua/ua/n125117-ukrayinskyy-paralimpiiec-ivanenko-vstanovyv-svitovyy-rekord-u-la-manshi.html

Ракурс

Український паралімпієць Олег Іваненко встановив світовий рекорд, намагаючись переплисти протоку Ла-Манш, котра відділяє Велику Британію від материкової Європи.

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Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Ла-Манш підкорений! І можна сказати, що навіть двічі. За 18 годин безперервного запливу я подолав 62 км, — наголосив Іваненко.

Він зазначив, що таку велику відстань довелося здолати через несприятливі природні умови — сильні течії та вітер.

Довелося йти галсами, — зауважив Іваненко.

Попередній план передбачав, що Іваненко подолає відстань від Франції до Великої Британії напряму, здолавши водними просторами 32 км.

Заплив розпочався вчора о 12.00, завершився сьогодні вранці о 6.00. Іваненка супроводжувала команда, котра слідкувала за його станом.

Уночі температура повітря впала майже до 12 градусів, зазначив паралімпієць.

За словами Іваненка, навіть попри подолані 62 км, що вдвічі перевищує ширину протоки, дістатися берегів Франції не вдалося. Коли він перебував за 8 км від узбережжя Франції, почався відплив і він зі своєю командою потрапив у сильну течію.

Тому було прийнято дуже непросте для мене рішення повертатися в англійський порт, — зазначив паралімпієць.

Іваненко брав участь у цьогорічних парламентських виборах, балотуючись у київському окрузі № 97 від партії «Європейська солідарність». Однак потрапити до Верховної Ради IX скликання йому не вдалося — на цьому окрузі переміг Микола Галушко.

Нагадаємо, у січні цього року українські стрілки встановили світовий рекорд на чемпіонаті світу в Німеччині.