Кого висунуть на пост спікера парламенту, розповів Разумков. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/ua/n125138-kogo-vysunut-na-post-spikera-parlamentu-rozpoviv-razumkov.html

Ракурс

Голова політичної партії «Слуга народу» Дмитро Разумков заявив, що його висунуть як кандидата на пост спікера Верховної Ради.

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Також Разумков зазначив, що політична сила запропонує представника президента у Раді Руслана Стефанчука на пост першого заступника голови парламенту. Про це він повідомив у суботу в Трускавці після зустрічі членів «Слуги народу» з президентом Володимиром Зеленським, передає «Українська правда».

За словами Разумкова, під час зустрічі з головою держави партія озвучила свої кадрові позиції, які буде пропонувати політична сила у майбутньому парламенті. Серед них глави комітетів, їхнє керівництво і президія.

Як відомо, партія розмістила своїх кандидатів у найдорожчому готелі Трускавця для участі у політичному тренінгу. Вартість проживання у «Ріксос» починається від 3 тис. 600 грн за добу.

Як раніше повідомляв «Ракурс», під час навчання майбутні політики обговорюють у яких комітетах Верховної Ради вони планують працювати.