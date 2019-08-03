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Парламентские выборы в Украине состоялись 21 июля, фото: «Ракурс»
Внеочередные выборы: ЦИК объявил результаты выборов по партийным спискам (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n125146-vneocherednye-vybory-cik-obyavila-rezultaty-vyborov-po-partiynym-spiskam-foto-video.htmlРакурс
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила результаты выборов в Верховную Раду на общегосударственном многомандатном избирательном округе.
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Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщает гражданская сеть ОПОРА.
В парламент проходят пять политсил.
Первое место заняла партия «Слуга народа», которая получила 43,16% голосов избирателей. По партийным спискам эта политсила получит 124 мандата.
На втором месте — «Оппозиционная платформа — За жизнь» с 13,05% голосов избирателей (37 мандатов).
Третью строчку занял Всеукраинское объединение «Батькивщина» — 8,18% (24 мандата).
Четвертое место — у партии пятого президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность». Эта политсила получила 8,10% голосов (23 мандата).
У партии «Голос» — 5,82% голосов избирателей. Этот результат позволит политсиле получить 17 мандатов в Верховной Раде IX созыва.
Остальные политсилы не преодолели необходимый для прохождения в парламент барьер в 5% голосов избирателей.
Голосование на внеочередных парламентских выборах в Украине состоялось 21 июля.
Напомним, члены ЦИК на авиации Министерства внутренних дел отправились в Донецкую область, чтобы забрать избирательную документацию округа № 50. Таким образом ЦИК пытается предупредить противоправные действия и провокации при установлении результатов голосования.
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