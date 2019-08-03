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Парламентские выборы в Украине состоялись 21 июля, фото: «Ракурс»

Внеочередные выборы: ЦИК объявил результаты выборов по партийным спискам (ФОТО, ВИДЕО)

3 авг 2019, 19:36
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила результаты выборов в Верховную Раду на общегосударственном многомандатном избирательном округе.

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Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщает гражданская сеть ОПОРА.

В парламент проходят пять политсил.

Первое место заняла партия «Слуга народа», которая получила 43,16% голосов избирателей. По партийным спискам эта политсила получит 124 мандата.

На втором месте — «Оппозиционная платформа — За жизнь» с 13,05% голосов избирателей (37 мандатов).

Третью строчку занял Всеукраинское объединение «Батькивщина» — 8,18% (24 мандата).

Четвертое место — у партии пятого президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность». Эта политсила получила 8,10% голосов (23 мандата).

У партии «Голос» — 5,82% голосов избирателей. Этот результат позволит политсиле получить 17 мандатов в Верховной Раде IX созыва.

Остальные политсилы не преодолели необходимый для прохождения в парламент барьер в 5% голосов избирателей.

Голосование на внеочередных парламентских выборах в Украине состоялось 21 июля.

Напомним, члены ЦИК на авиации Министерства внутренних дел отправились в Донецкую область, чтобы забрать избирательную документацию округа № 50. Таким образом ЦИК пытается предупредить противоправные действия и провокации при установлении результатов голосования.

Источник: Ракурс


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