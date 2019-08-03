Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Володимир Балух, фото: Антон Наумлюк

Політв’язня Балуха знову помістили до штрафного ізолятора

3 сер 2019, 20:50
999

Українського політв’язня Володимира Балуха, котрого утримують у колонії № 4 в російському місті Торжок (Тверська область РФ), знову помістили до штрафного ізолятора (ШІЗО) цього пенітенціарного закладу.

Loading...

Про це повідомляє Фейсбук-спільнота «Кримська солідарність» з посиланням на родичів політв’язня.

Зазначається, що Балуха відправили до ШІЗО 30 липня на строк 15 діб. Це вже шостий випадок за чотири місяці перебування Балуха в колонії у Торжку, коли його поміщають у ШІЗО.

З кожним днем підірваний голодуванням і жорстокими умовами утримання в колонії стан здоров’я активіста погіршується, постійне перебування в штрафному ізоляторі може завдати непоправної шкоди для його ослабленого здоров’я, — наголошується в повідомленні спільноти.

Мешканець Роздольненського району Криму Балух після окупації українського півострова відмовився отримувати російське громадянство. У 2016 році окупанти затримали його через нібито зберігання боєприпасів. Він ці звинувачення відкидає.

У січні 2018 року його засудили до 3 років 7 місяців колонії-поселення. У зв’язку з цим вироком Балух оголошував голодування, котре тривало з березня по жовтень 2018 року.

Нагадаємо, наприкінці червня цього року Балух знову оголосив голодування. 5 липня правозахисники повідомили, що він припинив голодування у зв’язку із задоволенням його вимоги.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини

Парламентські вибори: КВУ назвав партії, для котрих вартість одного голосу виборця виявилася найбільшою (СПИСОК)

Комітет виборців України назвав партії, для яких вартість одного голосу на цьогорічних парламентських виборах була найбільшою. Очолюють цей рейтинг політсили «Факел» та «Незалежність»

Новини України
20:06
Новини партнерів
Загрузка...