Політв’язня Балуха знову помістили до штрафного ізолятора

Володимир Балух, фото: Антон Наумлюк

https://racurs.ua/ua/n125148-politv-yaznya-baluha-znovu-pomistyly-do-shtrafnogo-izolyatora.html

Ракурс

Українського політв’язня Володимира Балуха, котрого утримують у колонії № 4 в російському місті Торжок (Тверська область РФ), знову помістили до штрафного ізолятора (ШІЗО) цього пенітенціарного закладу.

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Про це повідомляє Фейсбук-спільнота «Кримська солідарність» з посиланням на родичів політв’язня.

Зазначається, що Балуха відправили до ШІЗО 30 липня на строк 15 діб. Це вже шостий випадок за чотири місяці перебування Балуха в колонії у Торжку, коли його поміщають у ШІЗО.

З кожним днем підірваний голодуванням і жорстокими умовами утримання в колонії стан здоров’я активіста погіршується, постійне перебування в штрафному ізоляторі може завдати непоправної шкоди для його ослабленого здоров’я, — наголошується в повідомленні спільноти.

Мешканець Роздольненського району Криму Балух після окупації українського півострова відмовився отримувати російське громадянство. У 2016 році окупанти затримали його через нібито зберігання боєприпасів. Він ці звинувачення відкидає.

У січні 2018 року його засудили до 3 років 7 місяців колонії-поселення. У зв’язку з цим вироком Балух оголошував голодування, котре тривало з березня по жовтень 2018 року.

Нагадаємо, наприкінці червня цього року Балух знову оголосив голодування. 5 липня правозахисники повідомили, що він припинив голодування у зв’язку із задоволенням його вимоги.