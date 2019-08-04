Протесты в России: Росгвардия задержала более 50 несовершеннолетних, 12 человек были ранены. Фото: twitter/Belsat_RU

https://racurs.ua/n125164-protesty-v-rossii-rosgvardiya-zaderjala-bolee-50-nesovershennoletnih-12-chelovek-byli-raneny.html

Ракурс

Жесткий разгон несанкционированного митинга в России отправил в больницу 12 человек. Департамент здравоохранения Москвы заявляет лишь о пяти госпитализированных.

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Сейчас один человек остается в больнице для дальнейшего лечения. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное. Среди пострадавших оказался также один правоохранитель. Об этом сообщает «Интерфакс».

Митингующего, который ранил гвардейца, был задержан. По официальным данным, накануне за участие в демонстрации были задержаны более полутысячи (600) человек.

Среди задержанных участников акции в поддержку оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу оказалось полсотни несовершеннолетних россиян. Во время демонстрации произошли столкновения между гвардейцами и протестующими.

Отметим, что из-за отказа в регистрации оппозиционных кандидатов в Москве вспыхнули массовые протесты. Во время каждой демонстрации происходят столкновения и задержания участников.

Как ранее сообщал «Ракурс», задержанием демонстрантов руководил бывший полковник украинского «Беркута».