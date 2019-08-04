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Погода в Украине 5 августа: солнце и летнее тепло возвращаются. Фото: Ракурс
Погода в Украине 5 августа: солнце и летнее тепло возвращаются (КАРТА)https://racurs.ua/n125163-pogoda-v-ukraine-5-avgusta-solnce-i-letnee-teplo-vozvraschautsya-karta.htmlРакурс
Погоду в Украине 5 августа синоптики обещают теплую и солнечную. В большинстве областей без осадков.
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Дожди прогнозируются лишь в западных и части восточных областей. Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.
В Киеве 5 августа ожидается солнечная погода с переменной облачностью. Температура воздуха ночью составит 10−12°, днем -21−23°.
Во Львове в течение следующих суток синоптики обещают обильные осадки в виде ливня. Столбики термометров ночью покажут 11−13°, днем -22−24°.
В Одессе 5 августа Укргидрометцентр обещает теплую и солнечную погоду. Ночью температура воздуха опустится до 13−15°, днем поднимется до 23−25°.
В Днепре в понедельник синоптики прогнозируют солнечную погоду с переменной облачностью. Ночью температура составит 10−12°, днем - 21−23°.
В Харькове 5 августа Укргидрометцентр обещает сильный ливень. Ночью термометры покажут 10−12°, днем -19−21°.
На Закарпатье завтра ожидаются значительные осадки в виде дождя. Ночью температура составит 11−13°, днем - 25−27°.
В Киеве 5 августа ожидаются малая и слабая магнитные бури. Между ними возможные небольшие волнения.
Как ранее сообщал «Ракурс», синоптики предупреждают о шторме на Черном и Азовском морях.
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