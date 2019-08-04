Шторм прогнозируют сегодня на Черном и Азовском морях. Фото: "Портал Акцент"

https://racurs.ua/n125153-shtorm-prognoziruut-segodnya-na-chernom-i-azovskom-moryah.html

Ракурс

В Украине сегодня, 4 августа, синоптики прогнозируют сложные погодные условия, а также предупреждают о возможном шторме на Черном и Азовском морях.

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В результате перемещения активного южного циклона на акватории и в портах Черного и Азовского морей ожидается сильный ветер со скоростью около 25−28 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

Сильные порывы ветра станут причиной шторма. Так, синоптики предупреждают о волнах на Черном море высотой 30−40 дм, а на Азовском море высота волн достигнет 13−15 дм.

Кроме того, ухудшение погодных условий сегодня ожидается и в других регионах Украины — в частности, на юге, востоке страны, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях. Здесь прогнозируются сильные грозовые дожди, порывы ветра и шквалы 17−22 м/с, в отдельных районах 25−30 м/с. Украинский гидрометцентр также предупреждает о том, что в данных регионах возможен град.

Напомним, что вчера непогода привела к обесточиванию 40 населенных пунктов в Одесской и Кировоградской областях. Также спасатели ликвидировали потопления после интенсивных осадков.