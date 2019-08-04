Непогода в Украине оставила без электричества 40 населенных пунктов. Фото: "ГолосUA"

https://racurs.ua/n125151-nepogoda-v-ukraine-ostavila-bez-elektrichestva-40-naselennyh-punktov.html

Ракурс

В Украине 40 населенных пунктов в двух областях остались полностью обесточены вследствие непогоды — сильных дождей, гроз и шквального ветра.

Loading...

Осложнение погодных условий в ночь с 3 по 4 августа оставило без света жителей 25-ти населенных пунктов в Одесской и 15-ти в Кировоградской. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Кроме того, за прошедшие сутки спасатели совершали 11 выездов с целью откачки воды после интенсивных осадков. Подразделения ГСЧС ликвидировали последствия непогоды — подтопления нескольких домохозяйств и подвалов в городе Одесса, а также в Арцизском, Овидиопольском районах. В целом спасателями было откачано более 1 тыс. м3 воды).

Непогода в Одесской области связана с перемещением активного циклона, который привел к сильным дождям. В свою очередь, накопление большого количества дождевой воды в отдельных низменных участках местности стали причиной ряда подтоплений в нескольких населенных пунктах.

Напомним, что масштабное наводнение в Одессе наблюдалось в начале июня этого года. Тогда разбушевавшаяся стихия принесла немало разрушений — прорвало дамбы, а также затопило несколько одесских улиц.