Негода в Україні залишила без електрики 40 населених пунктів. Фото: "ГолосUA"

https://racurs.ua/ua/n125151-negoda-v-ukrayini-zalyshyla-bez-elektryky-40-naselenyh-punktiv.html

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В Україні 40 населених пунктів у двох областях залишилися повністю знеструмлені внаслідок негоди — сильних дощів, гроз і шквального вітру.

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Ускладнення погодних умов в ніч з 3 по 4 серпня залишило без світла жителів 25-ти населених пунктів в Одеській і 15-ти у Кіровоградській. Про це інформує УННіз посиланням на дані Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Крім того, за минулу добу рятувальники здійснювали 11 виїздів з метою відкачки води після інтенсивних опадів. Підрозділи ДСНС ліквідували наслідки негоди — підтоплення декількох домогосподарств і підвалів у місті Одеса, а також в Арцизькому, Овідіопольському районах. В цілому рятувальниками було відкачано більше 1 тис. м3 води).

Негода в Одеській області пов’язана з переміщенням активного циклону, який призвів до сильних дощів. У свою чергу, накопичення великої кількості дощової води в окремих низинних ділянках місцевості стали причиною ряду підтоплень у декількох населених пунктах.

Нагадаємо, що масштабна повінь в Одесі спостерігалася на початку червня цього року. Тоді стихія принесла чимало руйнувань — прорвало дамби, а також затопило кілька одеських вулиць.