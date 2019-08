Щонайменше 18 людей були поранені внаслідок стрілянини в американському місті Ель-Пасо, штат Техас. Наскільки серйозні їхні травми, наразі не відомо.

Інцидент стався біля місцевого супермаркету Wallmart та торгового центру Cielo Vista, повідомляє видання The Hill.

У місцевих ЗМІ з’явилася інформація, що, можливо, одна людина загинула.

У місцевій поліції заявили, що в них з’явилися підстави вважати, що стрілок був не один і він наразі перебуває вcередині супермаркету. Тож правоохоронці закликають місцевих жителів триматися подалі від цього району. Зазначається, що наразі поліція «проводять обшуки на дуже великій території».

Водночас один зі свідків повідомив телеканалу CBS News, що бачив біля Wallmart щонайменше двох людей з вогнепальною зброєю, котрі здійснили близько десяти пострілів. Також він бачив щонайменше одну людину, жінку літнього віку, котра впала на землю, але свідок не впевнений, чи її застрелили.

ЗМІ повідомляють, що три співробітниці магазину Walmart встигли заховалися у сусідньому ресторані, який зачинив двері через стрілянину.

BREAKING: Police are advising everyone avoid the Cielo Vista area as an active shooter alert is in effect near the Cielo Vista Mall area #ElPaso#ElPasoShootingpic.twitter.com/cNpa5Z90Rd