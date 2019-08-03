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В США снова произошла стрельба с многочисленными пострадавшими, фото: KFOX

Новости США: почти 20 человек получили ранения в результате стрельбы возле супермаркета в Техасе (ВИДЕО)

3 авг 2019, 22:08
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По меньшей мере 18 человек были ранены в результате стрельбы в американском городе Эль-Пасо, штат Техас. Насколько серьезны их травмы, пока не известно.

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Инцидент произошел возле местного супермаркета Wallmart и торгового центра Cielo Vista, сообщает издание The Hill.

В местных СМИ появилась информация, что, возможно, один человек погиб.

В местной полиции заявили, что у них появились основания считать, что стрелок был не один и он сейчас находится вcередини супермаркета. Поэтому правоохранители призывают местных жителей держаться подальше от этого района. Отмечается, что в настоящее время полиция «проводят обыски на очень большой территории».

В то же время один из свидетелей сообщил телеканалу CBS News, что видел у Wallmart менее двух человек с огнестрельным оружием, которые совершили около десяти выстрелов. Также он видел по меньшей мере одного человека, женщину пожилого возраста, которая упала на землю, но свидетель не уверен, застрелили ли ее.

Отмечается, что три сотрудницы магазина Walmart успели спрятались в соседнем ресторане, который закрыл дверь из-за стрельбы.

Напомним, на прошлой неделе на фестивале еды в американском штате Калифорния произошла стрельба, которая привело к человеческим жертвам. Свидетели тогда сообщали, что выстрелы совершил молодой человек, который открыл огонь по одной из палаток фестиваля.


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