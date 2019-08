По меньшей мере 18 человек были ранены в результате стрельбы в американском городе Эль-Пасо, штат Техас. Насколько серьезны их травмы, пока не известно.

Инцидент произошел возле местного супермаркета Wallmart и торгового центра Cielo Vista, сообщает издание The Hill.

В местных СМИ появилась информация, что, возможно, один человек погиб.

В местной полиции заявили, что у них появились основания считать, что стрелок был не один и он сейчас находится вcередини супермаркета. Поэтому правоохранители призывают местных жителей держаться подальше от этого района. Отмечается, что в настоящее время полиция «проводят обыски на очень большой территории».

В то же время один из свидетелей сообщил телеканалу CBS News, что видел у Wallmart менее двух человек с огнестрельным оружием, которые совершили около десяти выстрелов. Также он видел по меньшей мере одного человека, женщину пожилого возраста, которая упала на землю, но свидетель не уверен, застрелили ли ее.

Отмечается, что три сотрудницы магазина Walmart успели спрятались в соседнем ресторане, который закрыл дверь из-за стрельбы.

BREAKING: Police are advising everyone avoid the Cielo Vista area as an active shooter alert is in effect near the Cielo Vista Mall area #ElPaso#ElPasoShootingpic.twitter.com/cNpa5Z90Rd