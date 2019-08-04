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Во Франции столкновения с полицией произошли из-за гибели человека на фестивале. Фото: Media.az

Во Франции столкновения с полицией произошли из-за гибели человека на фестивале (ФОТО, ВИДЕО)

4 авг 2019, 09:05
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Во Франции в субботу, 3 августа, в память о погибшем на фестивале Стиве Канисо сотни демонстрантов вышли на улицы французского Нанта и прошли маршем к центральному отделению полиции.

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Мирная акция завершилась столкновениями протестующих и полиции. Демонстранты возводили баррикады и била окна, а правоохранители в ответ применили слезоточивый газ и водометы. Об этом сообщает DW.

Как сообщает полиция, в акции протеста приняли участие около 1,7 тыс. человек. В результате столкновений пострадал один демонстрант и один сотрудник полиции. Кроме того, за акты насилия и ношение оружия правоохранителями было задержано 42 человека.

Во Франции столкновения с полицией произошли из-за гибели человека на фестивале. Фото: DW

Демонстранты вышли на улицы Нанта в память 24-летнего Стива Канисо, который был объявлен пропавшим без вести во время фестиваля техно-музыки 22 июня. В тот день участников мероприятия, которое не завершилось в положенное время, полиция разгоняла с применением слезоточивого газа. Несколько посетителей в ходе бегства оказались в реке. Тело пропавшего Канисо было обнаружено уже 29 июля неподалеку от места проведения фестиваля.

Напомним, что 14 июля митингующие из движения «желтых жилетов» попытались устроить акцию протеста в Париже во время парада по случаю годовщины взятия Бастилии.


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