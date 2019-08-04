У Франції зіткнення з поліцією сталися через загибель людини на фестивалі. Фото: Media.az

https://racurs.ua/ua/n125152-u-franciyi-zitknennya-z-policiieu-stalysya-cherez-zagybel-ludyny-na-festyvali-foto-video.html

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У Франції в суботу, 3 серпня, в пам’ять про загиблого на фестивалі Стіва Канісо сотні демонстрантів вийшли на вулиці французького Нанта і пройшли маршем до центрального відділення поліції.

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Мирна акція завершилася зіткненнями протестувальників і поліції. Демонстранти зводили барикади і била вікна, а правоохоронці у відповідь застосували сльозогінний газ і водомети. Про це повідомляє DW.

Як повідомляє поліція, в акції протесту взяли участь близько 1,7 тис. осіб. У результаті зіткнень постраждав один демонстрант і один співробітник поліції. Крім того, за акти насильства і носіння зброї правоохоронцями були затримані 42 людини.

Демонстранти вийшли на вулиці Нанта в пам’ять 24-річного Стіва Канісо, який був оголошений зниклим безвісти під час фестивалю техно-музики 22 червня. У той день учасників заходу, який не завершився у належний час, поліція розганяла із застосуванням сльозогінного газу. Кілька відвідувачіву ході втечі опинилися у річці. Тіло зниклого Канісо було виявлене вже 29 липня неподалік від місця проведення фестивалю.

Нагадаємо, що 14 липня учасники мітингу з руху «жовтих жилетів» спробували влаштувати акцію протесту у Парижі під час параду з нагоди річниці взяття Бастилії.