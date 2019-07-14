Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Сьогодні в Парижі відбувся парад з нагоди річниці взяття Бастилії, фото: Kamil Zihnioglu

«Жовті жилети» у Франції спробували влаштувати акцію на військовому параді (ВІДЕО)

14 лип 2019, 16:24
999

У столиці Франції Парижі мітингувальники з руху «жовтих жилетів» спробували влаштувати акцію протесту під час параду з нагоди річниці взяття Бастилії.

Loading...

Проїзд президента Франції Еммануеля Макрона супроводжувався свистом з боку «жовтих жилетів», котрі намагалися прорватися на Єлисейські поля. Цей свист було добре чути на телетрансляціях параду, повідомляє France Info.

Напередодні параду кілька людей також вигукували лозунги із закликами відставки Макрона.

Повідомляється про затримання кількох лідерів «жовтих жилетів» — Еріка Друе, Максима Ніколя, Жерома Родрігеса та Стефана Еспіка. При цьому затримання Друе показали в прямому ефірі на французькому телебаченні під час трансляції параду.

Демонстрантам сьогодні також не дозволили пронести з собою на Єлисейські поля жилети жовтого кольору. Проте вони змогли знайти їм заміну у вигляді жовтих надувних кульок.

Зазначається, що в столиці Франції діє розпорядження місцевої влади, котра заборонила будь-які акції «жовтих жилетів» сьогодні на територіях, розташованих поблизу Єлисейських полів.

Нагадаємо, у березні під час акції «жовтих жилетів» у Парижі «коктейлем Молотова» підпалили всесвітньо відомий ресторан.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Вибух на Рівненщині: у діда загиблих дітей знайшли цілий арсенал боєприпасів (ФОТО, ВІДЕО)

На Рівненщині затримали дідуся загиблих через вибух снаряду дітей. Відкрито кримінальне провадження за фактом умисного вбивства. На території домоволодіння знайшли арсенал боєприпасів часів Другої світової війни

Новини України
15:38

Жертвами повеней і селів в Непалі стали 43 особи, є поранені і зниклі (ФОТО, ВІДЕО)

Стихійне лихо в Непалі забрало життя 43 осіб. Десятки громадян отримали поранення і ще 17 вважаються зниклими безвісти. Сотні осіб потребують порятунку, а для евакуації задіяли 30 тис. співробітників правоохоронних органів

Світові новини
09:40

«Нахіба нам СБУ?»: біля офісу спецслужби протестують проти Медведчука (ФОТО)

У Києві під будівлею СБУ протестують проти Медведчука. Учасники акції палять фаєри, закликають відомство заарештувати Медведчука, звинувачуючи його у державній зраді і організації війни

Новини України
19:30   13 лип
Новини партнерів
Загрузка...