«Жовті жилети» у Франції спробували влаштувати акцію на військовому параді (ВІДЕО)

Сьогодні в Парижі відбувся парад з нагоди річниці взяття Бастилії, фото: Kamil Zihnioglu

https://racurs.ua/ua/n124281-jovti-jylety-u-franciyi-sprobuvaly-vlashtuvaty-akciu-na-viyskovomu-paradi-video.html

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У столиці Франції Парижі мітингувальники з руху «жовтих жилетів» спробували влаштувати акцію протесту під час параду з нагоди річниці взяття Бастилії.

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Проїзд президента Франції Еммануеля Макрона супроводжувався свистом з боку «жовтих жилетів», котрі намагалися прорватися на Єлисейські поля. Цей свист було добре чути на телетрансляціях параду, повідомляє France Info.

Напередодні параду кілька людей також вигукували лозунги із закликами відставки Макрона.

Повідомляється про затримання кількох лідерів «жовтих жилетів» — Еріка Друе, Максима Ніколя, Жерома Родрігеса та Стефана Еспіка. При цьому затримання Друе показали в прямому ефірі на французькому телебаченні під час трансляції параду.

Демонстрантам сьогодні також не дозволили пронести з собою на Єлисейські поля жилети жовтого кольору. Проте вони змогли знайти їм заміну у вигляді жовтих надувних кульок.

Зазначається, що в столиці Франції діє розпорядження місцевої влади, котра заборонила будь-які акції «жовтих жилетів» сьогодні на територіях, розташованих поблизу Єлисейських полів.

Нагадаємо, у березні під час акції «жовтих жилетів» у Парижі «коктейлем Молотова» підпалили всесвітньо відомий ресторан.