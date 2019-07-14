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Вибух на Рівненщині: у діда загиблих дітей знайшли цілий арсенал боєприпасів. Фото: Нацполиция

Вибух на Рівненщині: у діда загиблих дітей знайшли цілий арсенал боєприпасів (ФОТО, ВІДЕО)

14 лип 2019, 15:38
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Дідуся загиблих через вибух снаряду дітей на Рівненщині затримали за підозрою у скоєнні дій, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисного вбивства двох і більше осіб) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами та боєприпасами) Кримінального кодексу України.

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Наразі 59-річний чоловік перебуває у СІЗО. Стало відомо, що раніше його вже притягали до відповідальності за незаконне поводження з боєприпасами. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Рівненської області.

Встановлено, що 11-річна дівчинка та 13-річний хлопчикзнайшли у сейфі коробку, яка зовні не виглядала небезпечною. Однак, у коробці був вбудований вибуховий пристрій і, коли хлопчик відкрив її, стався вибух.

Вибух на Рівненщині: у діда загиблих дітей знайшли цілий арсенал боєприпасів. Фото: Нацполіція

Вибухотехніки знайшли на території домоволодіння три аналогічні саморобні пристрої і понад сотню снарядів часів Другої світової війни. Їх мають вивезти та знешкодити.

У батьків загиблих дітей є ще 15-річна донька.

Як раніше повідомляв «Ракурс», двоє дітей прийшли до дідуся, коли його не було дома, та загинули через вибух.

Джерело: Ракурс


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Вибух на Рівненщині: у діда загиблих дітей знайшли цілий арсенал боєприпасів (ФОТО, ВІДЕО)

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