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Взрыв на Ровенщине: у деда погибших детей нашли целый арсенал боеприпасов. Фото: Нацполиция

Взрыв на Ровенщине: у деда погибших детей нашли целый арсенал боеприпасов (ФОТО, ВИДЕО)

14 июл 2019, 15:38
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Дедушку погибших из-за взрыва снаряда детей в Ровенской области задержали по подозрению в совершении действий, предусмотренных п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух и более лиц) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с взрывчатыми веществами и боеприпасами) Уголовного кодекса Украины.

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Сейчас 59-летний мужчина находится в СИЗО. Стало известно, что ранее его уже привлекали к ответственности за незаконное обращение с боеприпасами. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Ровенской области.

Установлено, что 11-летняя девочка и 13-летний мальчик нашли в сейфе коробку, которая внешне не выглядела опасной. Однако, в коробке было встроено взрывное устройство и, когда мальчик открыл ее, произошел взрыв.

Взрыв на Ровенщине: у деда погибших детей нашли мины. Фото: Нацполиция

Взрывотехники нашли на территории домовладения три аналогичные самодельные устройства и более сотни снарядов времен Второй мировой войны. Их должны вывезти и обезвредить.

У родителей погибших детей есть еще 15-летняя дочь.

Как ранее сообщал «Ракурс», двое детей пришли к дедушке, когда его не было дома, и погибли в результате взрыва.

Источник: Ракурс


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