Шторм прогнозують сьогодні на Чорному та Азовському морях. Фото: "Портал Акцент"

https://racurs.ua/ua/n125153-shtorm-prognozuut-sogodni-na-chornomu-ta-azovskomu-moryah.html

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В Україні сьогодні, 4 серпня, синоптики прогнозують складні погодні умови, а також попереджають про можливий шторм на Чорному та Азовському морях.

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У результаті переміщення активного південного циклону на акваторії і в портах Чорного і Азовського морів очікується сильний вітер зі швидкістю близько 25−28 м/с. Про це повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій із посиланням на Укргідрометцентр.

Сильні пориви вітру стануть причиною шторму. Так, синоптики попереджають про хвилі на Чорному морі висотою 30−40 дм, а на Азовському морі висота хвиль сягне 13−15 дм.

Крім того, погіршення погодних умов сьогодні очікується і в інших регіонах України — зокрема, на півдні, сході країни, а також у Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Тут прогнозуються сильні грозові дощі, пориви вітру та шквали 17−22 м/с, в окремих районах 25−30 м/с. Український гідрометцентр також попереджає про те, що у даних регіонах можливий град.

Нагадаємо, що вчора негода призвела до знеструмлення 40 населених пунктів в Одеській та Кіровоградській областях. Також рятувальники ліквідували затоплення після інтенсивних опадів.