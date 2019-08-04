Пожары в Сибири продолжаются, площадь разрушений увеличивается. Фото: "Апостроф"

https://racurs.ua/n125162-pojary-v-sibiri-prodoljautsya-ploschad-razrusheniy-uvelichivaetsya.html

Ракурс

Пожары в России не утихают, а лишь продолжают распространяться по территории Сибири. Согласно опубликованным данным, в настоящий момент все еще действуют около 500 очагов возгораний.

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Возгорания ликвидируют с задействованием авиации. Как сообщили в российском МЧС, за минувшие сутки удалось локализовать лишь десятую часть очагов, сбросив для этого более 1,5 тыс. тонн воды. Об этом информирует «Эхо Москвы».

Сейчас наиболее сложная ситуация наблюдается в Якутии, Бурятии, Краснодарском крае, а также в Иркутской области. По данным спасателей, в целом почти 200 населенных пунктов РФ в данный момент находятся в области задымления. В то же время местные власти уверяют, что населенным пунктам, где есть жители, огонь не угрожает.

В МЧС твердо уверены, что виновником распространения пожара являются именно российские власти, так как они допустили увеличение количества возгораний и не предприняли необходимые меры для ликвидации их очагов.

Напомним, что лесные пожары в России длятся уже около двух недель. Всего огнем захвачены зеленые насаждения общей площадью около трех млн гектаров. Сотрудники Всемирного фонда дикой природы предупредили, что при сохранении такой тенденции уже через 10 лет Россия может остаться без промышленного леса.