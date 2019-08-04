Пожежі в Сибіру тривають, площа руйнувань збільшується. Фото: "Апостроф"

https://racurs.ua/ua/n125162-pojeji-v-sybiru-tryvaut-ploscha-ruynuvan-zbilshuietsya.html

Ракурс

Пожежі в Росії не вщухають, а лише продовжують поширюватися територією Сибіру. Згідно з опублікованими даними, на даний момент все ще діють близько 500 осередків загорянь.

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Загоряння ліквідують із залученням авіації. Як повідомили у російському МНС, за минулу добу вдалося локалізувати лише десяту частину вогнищ, скинувши для цього більше 1,5 тис. тонн води. Про це інформує «Ехо Москви».

Зараз найбільш складна ситуація спостерігається в Якутії, Бурятії, Краснодарському краї, а також в Іркутській області. За даними рятувальників, в цілому майже 200 населених пунктів РФ на даний момент знаходяться в області задимлення. У той же час місцева влада запевняє, що населеним пунктам, де є мешканці, вогонь не загрожує.

У МНС твердо впевнені, що винуватцем поширення пожежі є саме російська влада, так як вона допустила збільшення кількості загорянь і не вжила необхідних заходів для ліквідації їх вогнищ.

Нагадаємо, що лісові пожежі в Росії тривають вже близько двох тижнів. Всього вогнем захоплені зелені насадження загальною площею близько трьох млн гектарів. Співробітники Всесвітнього фонду дикої природи попередили, що при збереженні такої тенденції уже через 10 років Росія може залишитися без промислового лісу.