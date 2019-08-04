У Зеленського хочуть прийняти законопроект про підсудність Антикорупційного суду до початку його роботи. Фото: "Цензор.НЕТ"

https://racurs.ua/ua/n125161-u-zelenskogo-hochut-pryynyaty-zakonoproekt-pro-pidsudnist-antykorupciynogo-sudu-do-pochatku-yogo.html

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Партія «Слуга народу» має намір прийняти законопроект, який би дозволив Вищому антикорупційному суду України (ВАКС) займатися розглядом справ виключно про топ-корупцію, до початку роботи даної інституції.

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Прийняти даний законопроект збираються до 5 вересня, щоб не перевантажувати ВАКС великою кількістю справ, які пов’язані з топ-корупцією. У такому випадку суд зможе досягти очікуваних від нього результатів. В іншому випадку судді фізично не впораються з навантаженням, і робота суду буде заблокована. Про це повідомила депутат від «Слуги народу» Анастасія Красносильська під час свого навчання у Трускавці в коментарі «Інтерфакс-Україна».

За попередніми підрахунками політика, до моменту запуску роботи ВАКС з інших судів йому буде передано близько 3,5 тис. справ. В Антикорупційному суді працюють всього 38 суддів, і для них це буде занадто великим навантаженням. До того ж, близько 5% справ із загальної кількості стосуватимуться топ-корупції.

Крім того, в числі першочергових в новій Верховній Раді буде повторно внесений законопроект про введення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.

Нагадаємо, що Антикорупційний суд був запущений в Україні 11 квітня поточного року. 7 травня його главою було обрано суддю Олену Танасевич, яка раніше була суддею Печенізького райсуду Харківської області.